"Скорбь и тоска": потеря друга грозит стать тяжелым ударом для Мартиросяна

Ничто не предвещало беды в жизни художественного руководителя Comedy Club. Однако у высших сил свои планы на судьбу знаменитого юмориста.

"Глобальных проблем в этом году не произойдет, но Гарику выпадает предательство от близкого друга, – предупредила ясновидящая, таролог Марианна Абравитова. – Скорее всего, это будет подстава, связанная с деньгами. Для комика поведение друга станет сильным ударом. Он будет переживать глубоко и сильно, его накроют скорбь и тоска. На самом деле унывать не стоит. 2020 год принесет Мартиросяну много интересных проектов и приятных событий".

По словам гадалки, в этом году он снимется в качестве актера в полном метре и выступит в роли режиссера в другом проекте. Впрочем, несмотря на достижения, у Гарика внутренний кризис.

"То, чем он занимается, ему надоело. У артиста есть давняя мечта открыть собственный бизнес – что-то из сферы обслуживания с национальным акцентом. 2020 год даст ему возможность для реализации бизнес-проекта. Это будет либо ресторан, либо гостиница. В целом год обещает стать богатым на путешествия, маршруты будут семейные и интересные. В плане личной жизни выпадают хорошие карты. Это говорит о том, что в семье комика любовь и согласие", – отметила Абравитова.

Год для Гарика очень эмоциональный. Он будет укреплять и расширять фундамент для жизни семьи. Масса творческих планов. Уже сейчас артист находится на пике популярности и реализации, дальше все пойдет по нарастающей.