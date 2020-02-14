"Можете нас поздравить": жена Гарика Мартиросяна сообщила о рождении

В своем инстаграм-аккаунте жена шоумена оригинально поздравила его с днем рождения. В отличие от многих звезд, она решала не писать Гарику Мартиросяну долгие признания в любви. Жанна сделала пост под стать своему мужу-юмористу.
"Можете нас поздравить. У нас родился мальчик. Вес 87 килограммов, рост один метр, 83 сантиметров, 8/10 по шкале Апгар, 46 лет", – написала супруга Гарика Мартиросяна. При этом она опубликовала снимок с разноцветными воздушными шариками.
Подписчики присоединились к поздравлениям шоумена, которому посчастливилось родиться в День всех влюбленных. К слову, Жанна написала книгу про своего звездного супруга.
Напомним, избранница Гарика Мартиросяна начала свести инстаграм-аккаунт пару лет назад. Оказалось, что у жены комика отличное чувство юмора. Она пишет очень смешные зарисовки, радуя своих подписчиков.
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