Мартиросян заподозрил у Светлакова психическое отклонение

Шоумен заверил, что никаких ограничений по формату в передаче не было, и шутить можно было обо всем. По его словам, никто никому ничего не запрещал.
"Абсолютно не разделяю его мнение. Все было ровно наоборот", – цитирует Мартиросяна издание "Подъем". При этом он подчеркнул, что категорически не согласен с Сергеем Светлаковым "ни как его коллега, ни как его друг, ни как его личный психиатр".
Кроме того, ведущий в шутку допустил, что кто-то что-то запрещал лично Сергею Светлакову. "Может, он слышит какие-то голоса, и эти голоса, видимо, ему запрещали шутить о чем-то", — усомнился в психическом здоровье коллеги Мартиросян.
Ранее Сергей Светлаков назвал цензуру главной причиной закрытия юмористической передачи "Прожекторперисхилтон". По его словам, ведущим было невозможно шутить на определенные темы из-за формата шоу. Позже представитель телеканала заявил, что программа ушла из эфира не из-за цензуры, а из-за контракта Сергея Светлакова с другим каналом.
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