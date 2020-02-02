Дочь Любови Успенской раскрыла жуткую правду о матери

Со стороны всегда создавалось ощущение, что между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной идеальные взаимоотношения. Но, как оказалось, так кажется лишь на первый взгляд. прочитано 916 раз Звездная наследница стала гостьей программы "Звезды сошлись". В студии девушка впервые рассказала о жестоком обращении ее родительницы. ПО ТЕМЕ "Не могу больше молчать!": Успенская высказалась о затравленной дочери "Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица По словам Татьяны, Любовь неоднократно угрожала ей. "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют", – цитирует артистку дочь. Кроме того, стало известно. что ранее Успенская отправляла единственную наследницу в клинику для душевнобольных, которая находится на Коста-Рике. Таким образом Любовь пыталась вылечить Татьяну от наркозависимости. "Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить", – с ужасом вспоминает дочка певицы. Эта информация шокировала гостей студии. Ведь когда с Татьяной случилась трагедия именно Любовь поддерживала ее. Мать оплачивала дочери дорогостоящие операции и защищала от нападок хейтеров. Напомним, в сентябре 2018 года Татьяна упала с велосипеда. В результате девушка получила сотрясение мозга, сломала челюсть и выбила зубы. Ей пришлось перенести несколько сложных хирургических вмешательств в лучших клиниках Швейцарии, Словении и Испании.

2 февраля 2020, 12:37

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