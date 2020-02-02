Дочь Любови Успенской раскрыла жуткую правду о матери

Звездная наследница стала гостьей программы "Звезды сошлись". В студии девушка впервые рассказала о жестоком обращении ее родительницы.
По словам Татьяны, Любовь неоднократно угрожала ей. "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют", – цитирует артистку дочь.
Кроме того, стало известно. что ранее Успенская отправляла единственную наследницу в клинику для душевнобольных, которая находится на Коста-Рике. Таким образом Любовь пыталась вылечить Татьяну от наркозависимости.
"Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить", – с ужасом вспоминает дочка певицы.
Эта информация шокировала гостей студии. Ведь когда с Татьяной случилась трагедия именно Любовь поддерживала ее. Мать оплачивала дочери дорогостоящие операции и защищала от нападок хейтеров.
Напомним, в сентябре 2018 года Татьяна упала с велосипеда. В результате девушка получила сотрясение мозга, сломала челюсть и выбила зубы. Ей пришлось перенести несколько сложных хирургических вмешательств в лучших клиниках Швейцарии, Словении и Испании.
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