Малышева довела народ до слез горькой правдой

Как рассказала Елена Малышева, у беременной женщины 14 января началось кровотечение. Чтобы добраться до пациентки, медикам пришлось ехать в поселок по замерзшему болоту. Путь был завален снегом, поэтому врачи на машине следовали за трактором, который его расчищал.
Специалисты приехали к беременной женщине спустя три часа. Но оказалось, что это не все сложности, с которыми им пришлось столкнуться. В деревенском доме, где жила пациентка, не было водопровода. К тому же, в доме находился новорожденный теленок. Хозяйке жилища пришлось завести его в помещение, чтобы он не замерз.
Из-за сильной кровопотери врачи решили делать операцию прямо в доме. Пациентку положили на столы. Медикам удалось спасти и маму, и ребенка. Выяснилось, что она была на 31-ой неделе беременности.
Малышева назвала историю спасения невероятной, поскольку в таких условиях могло произойти печальное. Вместе с телеведущей были шокированы и ее подписчики в "Инстаграм". Под публикацией они написали, что плакали, пока смотрели сюжет. Многие из них не понимают, как в 21-ом веке могут происходить такие случаи.
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