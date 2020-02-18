Малышева довела народ до слез горькой правдой

Телеведущая съездила в поселок Старый Каишкуль, который находится в 170 километрах от Тюмени, и сняла сюжет про сложности работы местных врачей. Видео из эфира программы "Здоровье" она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

прочитано 211 раз