Алсу взорвалась из-за чудовищной травли дочери

Дочь певицы Алсу раскритиковали в Сети. Артистка буквально взорвалась из-за едких комментариев в адрес Микеллы Абрамовой.

На днях знаменитость поделилась с поклонниками новым видео. На нем скандальная участница шоу "Голос" исполняет песню "Любовь настала". Подросток играет на рояле. В подписи к ролику Алсу пожелала всем мира и добра.

Большинство фолловеров артистки заявили, что Микелла прекрасно поет. За несколько часов публикация набрала свыше 225 тысяч просмотров. Однако нашлись и те, кому вокал Абрамовой не понравился.

Одна из подписчиц исполнительницы нелицеприятно высказалась о певческих данных дочери Алсу. Она отметила, что подростку стоит больше заниматься.

"Ну не знаю… Голос слабый. Есть немного, но не для сцены. Моя дочка поет лучше, и то я не одобряю ее голос", – заявила женщина. Певица сразу дала ответ на едкий комментарий. "Ну в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается", – цитирует звезду отечественного шоу-бизнеса Teleprogramma.pro.

Поклонники артистки также поспешили защитить Микеллу. Они отметили, что писать гадости про детей неприлично, особенно на страницах их родителей.

Напомним, что в прошлом году шоу "Голос. Дети", где изначально победила Микелла Абрамова, закончилось скандалом. Многие посчитали, что победа девочки сфальсифицирована. После проверки выяснилось, что за ребенка был вброс голосов. Итоги шоу впервые в истории пересмотрели. Победителями признали всех финалистов.

