Андреева взяла в руки оружие и назвала себя владычицей

По словам Екатерины, сотрудники театра оказались очень добры к ней. Она смогла внимательно рассмотреть бутафорские украшения, шапку новгородца и шлем варяга. Знаменитость получила массу положительных эмоций от похода за кулисы.
"И была я Владычицей Морскою и Викингом и новгородской купчихой. На пять минут всего", – написала Екатерина Андреева в личном "Инстаграм".
Пост телеведущая сопроводила снимком. В кадре она позирует на сцене. Екатерина облачена в темно-синее платье с пайетками. Грудь звезды украшает объемные бутафорские жемчуга. В руке Андреева держит огромный трезубец – оружие древнегреческого бога Посейдона, повелителя морей.
Отметим, что ранее Екатерина Андреева призналась, что обожает менять наряды и придумывать себе новые образы. Звезда считает,что во всех странах мира всех девочек объединяет одно – любовь к моде, драгоценностям и прочим маленьким радостям.
По словам Екатерины Андреевой, если у женщины пропадает желание наряжаться, то пора бить тревогу. Когда у знаменитости падает настроение, муж отправляет ее в магазин. Покупая очередное платье, звезда забывает о тревогах.
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