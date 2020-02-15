Пришлось отказаться: раскрыт главный секрет 48-летнего Малахова

Поклонники не перестают удивляться из-за внешнего вида Андрея Малахова. Ведущий "Прямого эфира" заметно похудел.
По словам обладателя титула "Мистер Олимпия-2019", который тренирует Малахова, все дело в изменении рациона, а также регулярных занятиях.
"Андрей и до знакомства со мной занимался спортом, мы просто подкорректировали некоторые моменты. Даже при своей загруженности Малахов занимается три раза в неделю, иногда даже 4 раза. Конечно, изменили питание – это важно для наращивания мускулатуры. Сейчас у него в приоритете курица и рыба. Мучное, фрукты, в особенности бананы и виноград, исключили – в них очень много сахара", – цитирует Прогрессова сайт "Комсомольская правда".
Специалист отметил, что изредка позволяет Малахову съесть перед тренировкой темного шоколада, либо протеиновый батончик. При этом перед покупкой всегда необходимо внимательно изучать состав: содержание сахара не должно превышать шести-восьми граммов.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Надоело жевать ковёр
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Не зовет замуж спустя 8 лет
Ты любишь стихи Анны Ахматовой? А что ты знаешь о ее росте и размере ноги?
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Муж считает что детей надо наказывать