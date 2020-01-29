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Андрей Малахов вывел в свет беременную жену

Андрей Малахов с супругой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В последний день 2019 года стало известно, что супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева ждет второго ребенка. А сейчас в Сети появилось фото с премьеры, которую посетила пара.
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В одном из столичных кинотеатров прошел премьерный показ фильма Никиты Аргунова "Кома". Посмотреть картину пришли многие представители отечественного шоу-бизнеса. По красной дорожке прошлись актрисы Ирина Безрукова и Кристина Асмус, дизайнер Маша Цигаль, певица Юлия Паршута, продюсер Нателла Крапивина, юморист Михаил Галустян, руководитель Молодежной балетной программы Большого театра Сергей Филин с семьей и другие.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Особое внимание репортеры обратили на ведущего скандально известной программы "Прямой эфир" Андрея Малахова. Он пришел с супругой Натальей Шкулевой. В Сети появилось фото пары. Для мероприятия жена шоумена выбрала светлое свободное платье. Это обстоятельство снова заставило журналистов говорить о том, что в семье ждут еще одного малыша.

Любящий ворошить чужое грязное белье Малахов никогда не обсуждает с репортерами подробности своей жизни. К выводу о том, что у супругов появится второй ребенок, поклонники пришли, увидев в официальном аккаунте Шкулевой в "Инстаграм" фото с интригующей подписью. Жена Малахова отметила: "Когда только что узнала, что......#мечтысбываются". Тему подхватили СМИ и телеграм-каналы. Например, информацию о второй беременности распространил "НеМалахов".

Супруги не комментируют эту новость. Впрочем, Андрей Малахов и Наталья Шкулева практически до последнего скрывали и первую ее беременность. Об интересном положении стало известно, когда прятать живот было уже невозможно. Сын Александр появился на свет в ноябре 2017 года.

Автор: 29 января 2020, 08:31
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