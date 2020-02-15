Лайма Вайкуле пошла на крайние меры из-за эпидемии коронавируса

Певица отказалась летать на самолетах. И это несмотря на то, что раньше довольно часто отдыхала в теплых странах. Теперь же, из-за эпидемии коронавируса, ей страшно находиться на борту лайнера, где могут оказаться зараженные люди.
По словам Лаймы Вайкуле, теперь все зависит от эпидемии коронавируса. "Думаю, что правильнее будет сейчас избегать полетов", – цитирует звезду портал Tvnet.lv. Также исполнительница добавила, что вся зима у нее занята гастролями в России и на Украине.
Напомним, прибалтийская дива прилетала в Москву в октябре прошлого года, чтобы поделиться грандиозными планами. Она сообщала, что ее авторский фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", который традиционно проходит в июле на Рижском взморье, обретет новое дыхание.
Отметим, звезды по-разному относятся к эпидемии коронавируса. Одни серьезно, осознавая опасность, другие шутят по этому поводу. Однако иногда юмор знаменитостей переходит границы. Как писали "Дни.ру", ранее в громкий скандал попал футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмен позволил себе оскорбительный юмор по отношению к азиатам, из-за чего его резко раскритиковали и даже призвали наказать.
По последним данным, число эпидемия коронавируса охватила более 63 тысячи человек, погибли порядка 1400 заболевших, более 6,7 тысячи пациентов выздоровели.
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