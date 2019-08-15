Жена Мартиросяна показала опухшие губы

Жанна Мартиросян поделилась новым снимком, на котором похвасталась пухлыми губами. Фотография шокировала ее подписчиков.

Недавно жена юмориста опубликовала новое фото с огромными губами и сразу же получила в свой адрес массу негативных отзывов. Пользователи Сети отметили, что Жанна стала похожа на куклу и потеряла свою индивидуальность, поведясь на моду.

В посте Жанна Мартиросян стала всем советовать салон красоты, где она преобразилась. "Девочки, хочу вам посоветовать салон красоты "Золотая рыбка". "Не дала природа мать, сделаем, мать твою, сами"– вот лозунг клиентов "Золотой рыбки", - написала девушка. Она отметила, что специалисты помогут каждой осуществить мечту и стать обладательницей пухлых губ, которые "по какой-то нелепой, чудовищной ошибке не достались от природы".

К счастью, это оказалось просто шуткой. Жанна использовала фотошоп, тем самым она продемонстрировала, как нелепо и смешно выглядят девушки, которые переборщили с пластическими операциями.

Многие подписчики по достоинству оценили юмор Жанны Мартиросян и отметили, что она достойная жена своего мужа-комика. Некоторые посчитали, что в таком образе она имеет сходства с Викторией Боней.

Важно отметить, что однажды жена Гарика Мартиросяна все же ложилась под нож пластического хирурга. В своей книге "Дневник жены юмориста" она посвятила целую главу причине, по которой решилась на такой шаг. Оказывается, Жанна сделала ринопластику из-за того, что ее нос критиковали люди.

"Почему на лице у жены знаменитого человека нос с горбинкой. "Вы уже взрослая мадам, вам не стыдно носить на лице вот это? Вы – жена публичного Носа, а нос у вас непубличный!!! Вам не стыдно выставлять в ваш профиль фотографии в профиль? Вы что, не понимаете, что вы пугаете нас!!! И губам своим передайте, что они узкие и некрасивые! XXI век на дворе – накачайте их!", – цитировала злобных хейтеров Жанна в своей книге. Тогда девушка решила, что, действительно, нужно изменить форму носа, но вот свои губы, которые считают узкими и некрасивыми, она увеличивать пока не собирается.