"Побольше вазелина": Кравец раскрыла секрет молодости и красоты

По словам модели, она – дама очень стойкая. "Я от разных соблазнов уже давно могу устоять. Хотя соблазняли, честно скажу, особенно шейх. Фамилию не могу сказать, очень известный", – призналась Алена Кравец в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
На вопрос о том, важны ли для светской львицы в мужчине деньги, она врать не стала. "Я бы слукавила, если бы сказала, что совсем не важны. Наверное, важны. Даже дело не совсем в деньгах, а в его мировоззрении, в его статусе. Я сама статусная дама", – поделилась Алена Кравец.
На лице модели не заметить ни одной морщины – выглядит она прекрасно. "У меня есть только одна морщинка, и то, на которой я сижу!", – похвасталась Алена Кравец. И все же она раскрыла секреты своей молодости и красоты.
"Я сплю в холоде… Есть очень хороший крем, называется "Спермацетовый"… Туда еще витамины, вазелина побольше, и все это на лицо", – рассказала об уходе за собой Алена Кравец. Кроме того, модель сообщила, что у нее выходит интересный проект, который будет связан с этикетом.
"Есть много звезд, которые не умеют себя правильно вести", – резюмировала Алена Кравец.
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