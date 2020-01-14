Дорогая и серьезная операция: дочь разрыдалась из-за сменившей пол Кравец

Весь прошлый год в семье Кравец кипели нешуточные страсти. Муж, заявив, что светская львица плохо влияет на дочь-подростка, увез Даниэллу учиться за границу. Алена умоляла его, угрожала, обращалась к адвокату – все бесполезно…

ПО ТЕМЕ Снова девочка: хирург возвращает невинность потрепанной временем Кравец

Но перед Новым годом совершилась чудо – девочка вернулась в Россию. Алена прыгала до потолка, когда узнала. И решила встретить наследницу во всеоружии. "Я затеяла грандиозный ремонт в детской комнате в нашем шикарном доме на Рублевке, – пояснила главная светская львица Москвы. – Поменяла цвет стен, шторы, мебель – обращалась для этого к лучшим дизайнерам. Мебель и дверь делали на заказ в итальянской мастерской. А текстиль заказывала у знаменитого московского кутюрье".

Наиболее затратной частью ремонта оказался пол. "В детской я решила кардинально сменить напольное покрытие, – продолжила Кравец. – Нашла хороших мастеров, которые сделали наборный паркет из ценных экзотических пород древесины – ореха, палисандра, тика, мербау и ореха. Это была серьезная, долгая и дорогая операция. За комнату в 30 квадратных метров выложила более двух миллионов рублей, но я не привыкла экономить на красоте!"

"Дочь была в шоке, когда увидела новый пол, долго им любовалась и сказала, что такой красоты не видела даже на экскурсиях в европейских замках, – улыбается довольная результатом Алена Кравец. – Она просто не узнала свою детскую комнату и разрыдалась от счастья, что снова вернулась туда". Теперь светская львица хочет поменять пол во всем особняке. У богатых, как говорится, свои причуды.