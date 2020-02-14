Сестра Батрутдинова рассказала о его внебрачной дочери

Известный холостяк может оказаться отцом уже совершеннолетней девочки! Такие новости появились в медиа этим утром. Несмотря на то, что артист пытается откреститься от внезапного отцовства, источники уверяют, что он не только в курсе существования ребенка, но и периодически навещает его.
Однако сестра Тимура Батрутдинова опровергла информацию, которая появилась в СМИ. Татьяна считает, что у артиста нет и не может быть ребенка, тем более незаконнорожденного. "Это все неправда", – уверяет родственница 42-летнего холостяка в разговоре с Teleprogramma.pro.
Взрослой дочерью резидента Cоmedy Club может быть жительница Калининграда. Оказалось, что в студенческие годы мужчина встречался с сокурсницей Тамарой, которая и родила шоумену наследницу. Об этом заявил отец бывшей пассии Тимура.
Единственное доказательство, которое есть у новоявленных родственников холостяка – фотографии паспорта девушки Елизаветы, которые ранее публиковал телеграм-канал Yobajur. Так что, является ли 19-летняя калининградка настоящей дочкой холостяка, еще предстоит выяснить.
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