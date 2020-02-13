Батрутдинов шокировал общественность внебрачной дочерью

Известный российский холостяк Тимур Батрутдинов удивил коллег и поклонников новостью о внебрачной дочери. Оказалось, ей уже 19 лет.

Резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова страна больше знает, как завидного холостяка, а не юмориста. Статус одинокого является для него уже клеймом. Поэтому внезапная новость об отцовстве Тимура вызвала общественный резонанс.

Оказалось, в студенческие годы Тимур встречался с однокурсницей Тамарой. Тогда они строили планы на будущее, семьи их были хорошо знакомы. Отец Тамары Георгий Зиновьевич рассказал, что его дочь для Тимура всегда была единственной.

"Он до сих пор приезжает к нам и с Томой встречается. Билеты нам присылает, в кафе вместе ходим. Он с тех лет не зазвездился. Ничего не изменилось. Я в их с Томой дела не вмешиваюсь – это личное. Но Тимур по-прежнему очень близок нашей семье, можно сказать, что он часть ее", – приводит его слова StarHit.

У Тамары 19 лет назад родилась дочь, назвали ее Елизавета. Доказательства в качестве фотографии паспорта девушки приводит телеграм-канал Yobajur. Известно, что сейчас семья живет в Калининграде.

Так или иначе за любовными интрижками комика можно наблюдать чуть ли не в онлайн-режиме. Он не сходит с экрана телевизора, участвуя в романтических проектах. В 2015 году он был героем шоу "Холостяк", в результате которого некоторое время встречался с победительницей Дарьей Кананухой, а со второй его участницей Галиной Ржаксенской хорошо подружился. В 2019 году вместе с Ольгой Бузовой, с которой Тимур также крутил роман, отправился на Бали для съемок аналогичного телепроекта – "Плана Б". Но там среди обилия участников одиноким сердцам не удалось найти свою вторую половинку.

42-летнего юмориста видимо одиночество не заботит, или он что-то скрывает. В интервью журналистам Тимур говорит дежурное: "Наверное, еще не нашел своего человека". Новость о внебрачной дочери комик пока не комментирует.