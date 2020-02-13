Валентин Юдашкин предстал на публике сильно исхудавшим

Знаменитый российский кутюрье Валентин Юдашкин посетил мероприятие журнала GQ по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных". На встречу со звездами шоу-бизнеса он пришел в компании своей дочери Галины. Но внимание в тот вечер 56-летний модельер приковывал к себе вовсе не из-за надетой на нем модной сорочки, а шокирующей худобы.
Юдашкин вызывает сильное беспокойство из-за своего здоровья. На модельере одежда стала висеть, а темные очки плохо скрывают впалые глаза. Зато его дочь выглядит свежо и хвастается новыми губами.
Кутюрье успел пообщаться с журналистами. В интервью телеканалу "Дождь" на вопрос, какие поправки он внес бы в конституцию России, он ответил:
"Наверное, нужно больше любить себя. Мы та нация, которая себя не очень любит... Мы любим все вокруг, чтоб как где-то и не любим, как у себя... Не то, что делаем мы... Надо чуть-чуть обратить внимание на себя".
Вполне возможно, что Юдашкин хотел уйти от темы, а, может, и вовсе не понял вопроса. Но несвязная речь модельера также вызывает опасения по поводу его состояния.
О том, что у Валентина Юдашкина рак пищевода, стало известно в 2016 году. К врачам он обратился поздно, поэтому болезнь стала прогрессировать. Модельеру сделали несколько операций, после которых медикам пришлось удалить пораженные почку и часть легкого. Юдашкину регулярно делают химиотерапию в онкоцентре.
Стоит отметить – кутюрье лечится за счет государства. Известно, что за год до поставленного диагноза модельер потратил несколько миллионов рублей на свадьбу дочери.
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