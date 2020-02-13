Силиконовая маска: помощник раскрыл секрет неувядающей Ротару

Все началось с предположений блогеров, будто перед каждым своим выступлением София Ротару наносит на лицо специальный грим, который делает ее моложе. Якобы певица по пять часов просиживает в кресле, отдавшись во власть гримера. По информации журнала "Тайны звезд", на лицо артистке накладываются специальные силиконовые пластины, потом они выравниваются, и уже на них в финале наносится основной грим.
Более того, якобы из-за этой силиконовой маски у Софии Ротару пару лет назад даже случился гипертонический криз. Ведь в таком гриме долго находиться нельзя: кожа не получает необходимого количества воздуха, состояние артистки в результате ухудшается. Можно только представить состояние немолодой певицы после большого сольного концерта.
Концертный директор Софии Ротару заявил, что информация не является правдивой. "Этот бред про маску мы и раньше читали. Конечно же, это вранье", – заявил Сергей Лавров. Он рассказал, как на самом деле 72-летней артистке удается сохранять молодость и красоту. Секрет певицы довольно прост. Она отказалась от вредной пищи.
"Перед каждым большим концертом София Михайловна переходит на особый режим питания. Ей не так легко даются диеты, поскольку любимое блюдо Софии Михайловны – это жареная картошка. Ротару пришлось отказаться от картошки, от десертов, от мясных блюд", – цитирует помощника певицы сайт "Комсомольская правда". Сергей Лавров уточнил, что в основном в рационе у Софии Ротару свежая зелень. А еще она каждый день по часу гуляет.
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