"Не хочу о нем слышать": Цискаридзе прервал молчание о предполагаемом сыне

Резонансная история началась еще осенью. Тогда 19-летний Тимур Акперов провозгласил себя внебрачным сыном Николая Цискаридзе. Парень ссылался на документы, найденные у матери, и внешнее сходство с артистом балета.
Деятельный юноша приехал в столицу, потребовал встречи с предполагаемым отцом и проведения ДНК-теста. При этом Акперов уверял, что не преследовал корыстных целей. Ничего не добившись от артиста, молодой человек заявил, что уезжает из Москвы.
На протяжении всего этого времени Цискаридзе предпочитал отмалчиваться, не выступал на шоу и не давал интервью. Однако сейчас артист все же пообщался с журналистами.
"Не хочу о нем слышать. Мне абсолютно безразлично. Это его дело. Какое ко мне это имеет отношение? Я про это ничего не знаю и не хочу знать", – отрезал Николай. Он признался, что пребывает в шоке из-за внимания СМИ к этой истории.
Николай Цискаридзе якобы не в курсе подробностей раздутого предполагаемым сыном скандала, потому что у него много работы. "Собака лает, ветер носит", – цитирует артиста балета Teleprogramma.pro.
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