Филипп Киркоров облизал дочь экс-супруги

В эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ исполнитель признался, что не успел навестить дочь бывшей жены, Кристину Орбакайте. Артист очень опечален этим фактом, ведь актриса больна.
Пару недель назад наследница Аллы Пугачевой сломала лодыжку. Впервые за весь период профессиональной деятельности ей пришлось перенести все выступления.
По словам Киркорова, Орбакайте очень сильно переживает из-за того, что подвела поклонников. "Ее очень ждут в театре. Но в этом вся Кристина. Она никогда не будет ныть. Она – боец. Все пропускает через юмор. Вся в маму", – буквально облизал певицу поп-король.
Фанаты с цепи сорвались, узнав о полученной Кристиной травме. Казалось бы, обычный перелом, с кем не бывает. Но фолловеры раздули из этого инцидента настоящую трагедию.
Орбакайте ранее признавалась, что врачи запретили ей наступать на ногу в течение шести недель. Но больше всего ее беспокоит не здоровье, а отмена концертов и спектаклей с ее участием. Артистка неоднократно извинялась перед поклонниками за доставленные неудобства.
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