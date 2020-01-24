Автор шоу "Дом-2" вернет Гурченко с того света с помощью технологий

"Родитель" шоу "Дом-2" на этот раз замахнулся на первое в России костюмированное шоу, в ходе которого стать королем или королевой может любой желающий. Одной из ведущих проекта станет Людмила Гурченко, образ которой будет воссоздан в формате 3D при помощи специально разработанной нейронной сети на базе искусственного интеллекта.
Соведущими шоу станут блогеры-миллионники – актриса Настасья Самбурская и звезда "Инстаграм" Дарья Зотеева (Инстасамка), передает PR-агентство InterMedia. В проекте под прицелом 300 камер на площади более десяти гектаров участники будут жить в реальных средневековых замках, выбирая себе королей.
В каждом из королевств одиннадцать подданных сойдутся в нешуточной схватке за власть и любовь. Автор шоу "Дом-2" и нового проекта уже готовит заявку в Guinness Book of Records, ведь подобного реалити в мире еще не было.
Участником "Битвы престолов" может стать любой желающий. Для этого нужно просто заполнить анкету на сайте проекта. Особенно повезет Королю или Королеве: их жалованье составит один миллион рублей в месяц.
Во время кастинга автор шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о том, как происходит отбор претендентов на участие в реалити, и что ждет счастливчиков.
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