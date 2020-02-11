Барановская рассказала о пьяных дебошах в самолете

14 марта 2020 года фестиваль "Жара" впервые пройдет в Сочи на курорте Красная Поляна. Гостей ожидает грандиозное шоу с выступлением популярных российских исполнителей – споют Григорий Лепс, Сергей Лазарев, EMIN, Егор Крид, CYGO, Глюк’oZа, Жасмин и другие. А одной из ведущих станет Юлия Барановская. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на pre-party фестиваля.



В последнее время то и дело появляются новости о том, что какой-то артист напился в самолете, другой устроил пьяный дебош, а третьего и вовсе пришлось усмирять полиции. Проблема усугубляется тем, что скрыть это невозможно – у каждого сидящего рядом пассажира в руке есть телефон с камерой, и компрометирующие записи тут же попадают в Сеть.

"Я с авиадебоширами, к счастью, не сталкивалась пока, – призналась Юлия Барановская. – Мне в самолете вообще нет дела до окружающих – волнует только мое место, вещи, дети рядом и чтобы вкусно покормили (смеется). Каждый раз думаю, что надо из дома брать сушки или печенья, потому что в аэропорту безумные цены на еду".

"Я сама, конечно же, не бухаю, не дебоширю, – смеется Юлия Барановская. – А немного выпить могу только в тех самолетах и классах обслуживания, где точно знаю, что никто не снимет и не сольет потом в Интернет".

На фестивале "Жара" в Сочи Юлия Барановская будет работать с Константином Тарасюком. Но и он признался, что всегда следит за своим поведением, и увидеть его пьяным или скандалящим в самолете просто невозможно. Он уверен, что знаменитые люди должны являть собой пример для подражания, поэтому всегда обязаны быть на высоте.

Напомним, что недавно актрису Лидию Вележеву сотрудники полиции под руки вывели с рейса за непристойное поведение и оскорбление других. Она по словам очевидцев, кричала на борту: "Я актриса, а вы плебеи". В самолетах в разное время так же отличались Максим Аверин, Александр Панкратов-Черный, Алексей Панин, Дмитрий Дюжев.