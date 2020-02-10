"Это лестно!": Тина Канделаки съязвила в ответ на оплеуху Ксении Собчак

Ксения Собчак оскорбила телеведущую в шоу "Вечерний Ургант" Первого канала. Она отметила, что у Тины Канделаки настолько плохая фигура, что будь она мужчиной, то не обратила бы на нее внимания.
В свою очередь медиаменеджер интеллигентно ответила на нападки дерзкой блондинки, пообщавшись со своими поклонниками в "Инстаграм". Так, в одной из переписок Тина Канделаки прокомментировала слова телеведущей.
Она отметила, что ей приятно такое внимание со стороны Ксении Собчак. При этом она упомянула политические амбиции коллеги. "Это лестно! Лестно, когда экс-кандидат в президенты, большой политический лидер, практически без пяти минут глава партии, известный видеоблогер, ведущая, звезда Первого канала, красавица, умница, лицо косметического бренда с идеальной кожей, внешностью, породой и харизмой обсуждает меня, скромную девчонку из Тбилиси! Честно? Приятно, скрывать не буду", – с сарказмом отреагировала Тина Канделаки.
Фолловеры пришли к выводу, что телеведущая красиво смогла ответить журналистке. Они восхитились находчивости Тины Канделаки в этой ситуации и встали на ее сторону.
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