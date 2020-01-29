Стала известна дата родов Анны Курниковой

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас снова станут родителями. В окружении пары рассказали, что малыш появится на свет в марте этого года.
Напомним, что Анна и Энрике воспитывают близнецов – сына Николаса и дочь Люси. Теннисистка до последнего скрывала первую беременность: о пополнении стало известно за несколько недель до родов.
Многие поклонники уверены, что близнецов родила суррогатная мать. Однако знаменитая пара не подтвердила эту информацию, пишет "Экспресс газета".
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