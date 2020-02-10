Страдающей от головных болей певице МакSим поставили страшный диагноз

Врачи не советуют звезде пока рваться на сцену. Помощница артистки Маргарита Соколова впервые озвучила диагноз певицы МакSим.
"У нее головные боли, болят ноги, болит голова, бессонница. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром", – рассказала Соколова в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Специалисты рекомендуют исполнительнице направить все свои силы и внимание на лечение.
Помощница высказалась о возможности продолжения карьеры певицы МакSим. "Если она будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет", – поделилась Соколова.
Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая Алена Водонаева заявила, что проблема певицы МакSим заключается вовсе не в истощении организма от напряженной работы, а в алкоголизме. Якобы экс-участница шоу "Дом-2" сама видела, что исполнительница много пьет.
К слову, в злоупотреблении спиртным певицу МакSим ранее заподозрила и скандальный блогер Лена Миро. Однако подтверждений этим фактам не нашлось.
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