Меладзе не помог дочери Отиевой

Близкий друг Ирины Отиевой дал откровенное интервью. Он признал, что певица действительно имеет проблемы с алкоголем, и рассказал, из-за чего они возникли.

Ирина Отиева когда-то была очень популярна. Ее называли лучшей джазовой исполнительницей, она записывала песни для кино, выступала. Однако в какой-то момент артистка ушла в тень. Вспомнили о ней недавно, после выпуска шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Там сообщалось, что у певицы серьезные проблемы с алкоголем. Было показано и интервью с артисткой, которая жаловалась на невостребованность и признавалась, что обижена на коллег.

Разразился скандал. Зрители были в шоке, когда увидели 61-летнюю Ирину Отиеву в халате и ночной сорочке без грамма макияжа. А вот ее близкий друг, стилист Джордж Ровалс, признался, что даже рад такому повороту событий. "На самом деле хорошо, что Иру показали в таком виде. Иначе бы она так и сдохла. Может, хоть это поможет что-то изменить в ее жизни", – выразил надежду он.

Ровалс заявил, что у певицы действительно есть проблемы с алкоголем. Причем, по его словам, у Ирины находилось множество поводов, чтобы лишний раз пропустить рюмочку-другую. "Чаще всего это были обиды на коллег. Помню, Ира хотела, чтобы ее дочь Злата приняла участие в "Голосе". Я созвонился с Валерой Меладзе. Он обещал помочь. Но сколько Злата ему ни звонила, Валера не отвечал. Потом я встретил его на юбилее Вячеслава Зайцева. "Что случилось? – спросил я. – Ребенок так ждал, чтобы ты хоть что-то сказал". – "Я же не Бог", – развел он руками", – цитирует рассказ стилиста "Экспресс газета".

Проблемы были у Ирины Отиевой и в личной жизни. После расставания с отцом Златы, продюсером Алексеем Данченко, певица закрутила роман с певцом Родионом Роусом (настоящее имя Март Бабаян), который был на 18 лет моложе ее. "Они уже жили вместе. Собирались пожениться. А потом этот козел ее бросил. Видимо, понял, что с нее уже нечего брать. Ира очень болезненно переживала его предательство. Вот и начала выпивать. Это продолжается уже 5-6 лет", – сообщил Ровалс.

После выхода передачи, как сообщил друг артистки, на связь вышла двоюродная сестра Александра Градского Наталья. Она предложила забрать Ирину Отиеву в Ниццу, где сама якобы "шикарно устроилась", чтобы та как следует отдохнула и пришла в себя. "А то эти идиоты у Малахова предложили отправить ее на лечение. Это их самих надо лечить", – едко высказался друг певицы.

Джордж Ровалс заявил, что не верит знаменитостям, которые кричат о необходимости помочь Ирине Отиевой, но по факту ничего не делают. Он привел примеры: "Да, Ира пьет, но голову не теряет. Лучше бы дали ей работу, тогда было бы не до выпивки. Но ***** никто не шевелится. Лев Лещенко у Малахова говорил: "Ой, надо помочь Ире". После этого его чествовали в передаче "Сегодня вечером". Мог бы позвать ее туда выступить. Но нет. Или тот же Владимир Березин восхищался: "Какая Ира талантливая!". А что же он ни разу не пригласил ее в концерты, которые вел в Кремле и в "Крокус Сити Холле"?".