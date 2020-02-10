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Симону Юнусову разнесли за "мерзкий" поступок

Симона Юнусова. Фото: www.globallookpress.com
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в очередной раз подверглась критике. Впрочем, в последнее время ее все чаще осуждают за необдуманные действия. 
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Родительница продюсера часто делится в своем микроблоге снимками и роликами с участием любимой внучки Алисы. На этот раз бабушка опубликовала запись видеозвонков наследницы с ее другом Филиппом.

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Сначала мальчик поинтересовался у дочери Тимати, каким телефонам она пользуется. Та ответила, что забыла название модели, но пообещала вспомнить. Во время второго разговора Филипп поделился с Алисой радостным событием – у него шатается передний зуб. Звездная наследница, в свою очередь, похвасталась тем, что у нее выпало уже два из нижнего ряда.

Некоторые фолловеры умилились, посмотрев невинный диалог двух малышей. Многие отметили, что Симона – прекрасная бабушка, и Алисе с ней очень повезло. Но такого мнения придерживаются далеко не все подписчики Юнусовой. 

Пользователи Сети раскритиковали мать Тимати за то, что она выкладывает на всеобщее обозрение личные переписки внучки. "А вам не мерзко? Это же личная переписка. Дети в курсе, что миллионы людей видят и слышат, о чем они разговаривают наедине? Я даже переписку сына с бабушкой не читаю, это же личное", – заявила пользователь Сети.

Симона поспешила оправдаться за свой поступок. Она утверждает, что предварительно спросила разрешения и у Алисы, и у мамы Филиппа. Те, в свою очередь, дали добро.

10 февраля 2020, 04:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

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