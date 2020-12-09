Бывшая любовница хочет ампутировать половой орган Алибасова за ненадобностью

На прошлой неделе стало известно, что Бари Алибасова доставили в больницу с критически низким давлением. Позднее выяснилось, что причиной плохого состояния могла стать передозировка препаратом для повышения потенции.

В жизни 73-летнего продюсера наметились радостные перемены. Артист заявил, что счастлив со своей помощницей и массажисткой Викторией, которая значительно младше него. Девушка всеми силами пыталась соблазнить звезду – даже танцевала эротические танцы. Вероятно, это не помогло, и Бари Алибасов наглотался виагры. Правда, кажется, перебрал с дозировкой, что привело к неприятным последствиям.

Бывшая любовница Ляна Фридман заявила, что раньше у продюсера в интимном плане было все хорошо. С ней Бари Каримович не пользовался препаратами для улучшения потенции, и для эрекции ему хватало ее харизмы и роскошного тела. Девушка удивилась, когда узнала, что теперь артисту приходится глотать таблетки.

Ляна Фридман не собирается навещать бывшего любовника в больнице, и вообще считает, что докторам не стоит церемониться с продюсером. "Надо ампутировать его достоинство, раз все равно непригодно", – считает девушка. Она уверена, что половой орган Бари Алибасова пригодится студентам-медикам, ведь у них всегда нехватка органов для изучения.

Также девушка отметила, что после ампутации Бари Алибасову стоит вернуться к Лидии Федосеевой-Шукшиной. Пенсионерка будет рада, ведь продюсер останется рядом до конца ее дней и больше не загуляет с молодыми.