"Быдло и ПТУшники": Панин в шоке от выпуска скандального шоу с Джигурдой

В шоу "Что было дальше?" на ютуб-канале LABELCOM несколько комиков пытаются угадать, чем закончилась история, рассказанная звездным гостем. Никита Джигурда, пользуясь случаем, не только поделился моментом из жизни, но и своим мнением о деле Михаила Ефремова, который получил срок за смертельное ДТП.
Эпатажный актер во время беседы с комиками заявил, что в момент столкновения за рулем находился другой человек. Один из ведущих шоу не смог сдержаться. Он пошутил, что Ефремова подкинули в автомобиль после аварии. Другие тоже посмеивались над словами Джигурды.
Алексею Панину показалось, что комики откровенно унижали гостя в процессе разговора. Актер решил защитить Никиту и высказать свое мнение о новом поколении медиаперсон.
"Такое впечатление, что все быдло и ПТУшники из Бутово оказались на российском телевидении", – считает скандальный артист.
Он назвал комиков ютуб-канала LABELCOM идиотами. Также Панин упомянул Михаила Задорнова и Михаила Жванецкого, которые "переворачиваются в гробу" из-за новых юмористов на экране.
Напомним, ранее интернет-пользователи были шокированы поведением Богдана Титомира в шоу "Что было дальше?". 53-летний рэпер вел себя неадекватно: плевал на пол, не сдерживал отрыжку, демонстрировал пятую точку и матерился.
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