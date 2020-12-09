"В полном ужасе": в Сети появилось душераздирающее фото вернувшегося с того света известного актера

В Сети появилось душераздирающее фото актера Алексея Янина, который буквально вернулся с того света. Несчастье случилось с артистом пять лет назад. После инсульта он впал в тяжелую кому. С тех пор он продолжает одну реабилитацию за другой.
Алексей Янин стал популярен после съемок в сериале "Клуб", пять лет назад чудом выжил после инсульта и тяжелейшей комы. Близкие артиста рассказывали, что Алексей буквально вернулся с того света.
Поклонники не могут сдержать слез от душераздирающих кадров. Они молятся за скорейшее восстановление артиста и желают ему крепкого здоровья. За новостями о его здоровье фанаты следят на его странице в "Фейсбук".
"Недавно узнала о том, что с ним произошло, и была в полном ужасе. Очень обидно за него и за его семью. Близко к сердцу переживаю вашу беду. Судя по количеству участников группы, я не одна такая, а это значит, что у вас колоссальная поддержка", – написала поклонница.
Сейчас Алексею Янину 37 лет. Артист делает успехи, но случаются и откаты. Артиста также не оставила в беде его супруга Дарья Клюшникова. Поддерживают актера и его друзья.
Впрочем, до полного восстановления здоровья Алексея Янина еще далеко. И не известно, сможет ли он окончательно выздороветь. Актеру нужен круглосуточный уход.
Напомним, Алексея Янин снимался также в сериалах "Сильнее судьбы", "Опережая выстрел", "Ветреная женщина", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" и "Универ".
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.