"Это вообще ниже плинтуса!": Левкин поделился подробностями участия в телешоу

Исполнитель Владимир Левкин состоял в популярной группе "На-на", продюсером которой выступает Бари Алибасов. Из-за тяжелой болезни певец надолго оставил музыку, но в 2006 году с новыми силами вернулся на сцену.

Недавно выяснилось, что теперь певец принял участие в телевизионном проекте на "НТВ". Программа "Суперстар" долгое время была очень популярна, поэтому было принято решение перезагрузить проект: нас ждет "Суперстар. Возвращение". Левкин признался, что был слегка удивлен приглашению на проект, так как он предназначен для тех, кто давно не выступал. Исполнитель обсудил предложение с женой и дал согласие на участие.

Приятным бонусом для Владимира Левкина стали встречи, так как многих коллег он не видел годами. "Когда я услышал фамилии людей, с которыми я буду вместе, стало очень весело. Я со многими не раз работал на одной сцене в совместных концертах", поделился артист. "С Таней Ивановой из "Комбинации", с Алисой Мон пересекались, с Богданом Титомиром тоже лет пять назад работали в Челябинске. Влада Сташевского вот реально давно не видел, Юлю Волкову – тоже", – рассказал он.

Владимир сообщил, что на проекте было интересно, но далеко не всегда просто. Однако были и приятные открытия: раньше они серьезно конкурировали с Владом Сташевским, но теперь стали совсем разными исполнителями, общаются спокойно.

Не обошлось на съемках и без ссор: у исполнителя случился конфликт с критиком Сергеем Соседовым. "У меня нет к нему неприязни. Но музыкальная журналистика в его исполнении – слишком личностная", – прокомментировал Владимир Левкин. "Соседов начинает сравнивать исполненную мной песню с первоисточником. Ну, это вообще ниже плинтуса!" – возмутился он.





