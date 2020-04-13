Рассказавший о раке Владимир Левкин воссоединился с бывшей женой

Недавно стало известно, что старшая дочь бывшего участника группы "На-На" Владимира Левкина борется с онкологическим заболеванием. Исполнитель рассказал о состоянии наследницы.

Владимир Левкин был женат четыре раза. С первой супругой, родившей ему дочь Викторию, артист расстался в 1997 году, сохранив теплые отношения с обеими. Певец даже оставляет на них семилетнюю наследницу, появившуюся в четвертом браке.

"Мы с Викой довольно часто встречаемся. Слава Богу, у нас в свое время получилось воссоединиться вновь. Мы настолько близко дружим, что иногда младшую дочь Нику оставляем с Викиной мамой и самой Викой, и все нормально!" – сообщил Левкин.

В конце 2019 года певец узнал, что у Виктории рак головного мозга. Он бросился спасать 26-летнюю дочь. При этом артист положительно отнесся к тому, что та рассказала о страшном диагнозе на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

"Правильно сделала, потому что в мире много людей, переживающих подобные эмоции, болеющих подобным недугом. Она поделилась тем, как прошла через это, сказав, что нужно не впадать в панику, а сразу же идти к врачу. Молодец! Вика – сильный человек!" – цитирует звезду "Собеседник".

Владимир рассказал, что Виктория чувствует себя нормально. Недавно она перенесла несколько курсов химиотерапии. В мае дочь артиста отправится на МРТ, после чего станет ясно, удалось ли победить рак.

Напомним, что об онкологическом заболевании Вика узнала перед Новым годом. Она потеряла сознание и стала биться в эпилептическом припадке. Девушку госпитализировали, а в больнице выяснилось, что у нее рак. Виктории сделали операцию, которая прошла успешно.