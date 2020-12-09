"Я был обескуражен": Соседов пожаловался на нападки Милявской

Съемки шоу "Суперстар! Возвращение" на НТВ омрачились затянувшимся конфликтом певицы и Сергея Соседова. Звезда выступает в роли ведущей проекта, а музыкальный критик занимает место в жюри.
Недавно руководство канала получило жалобу на Лолиту Милявскую от обиженного коллеги по шоу-бизнесу. Соседов уверяет, что артистка устроила ему жуткую травлю на программе. Якобы она публично унижала мужчину. По его словам, большая часть таких сцен не попали в эфир. Дошло до того, что работу приходилось часто останавливать, чтобы звезды остыли.
Соседов говорит, что был в шоке от поведением Лолиты Милявской. До первых совместных съемок критик был уверен, что у него абсолютно нормальные отношения с исполнительницей.
После того, как критик обратился к руководству телеканала, знаменитость получила от начальства замечание. Хотя Соседов и уверяет, что никогда не обижал певицу, это может быть не так.
Напомним, в августе этого года артистка поделилась с поклонниками радостной новостью: режиссер Юрий Грымов пригласил ее на главную роль в спектакле "Женитьба". Соседов же испортил ей настроение. Он заявил, что участие Лолиты Милявской в постановке будет "халтурой". По мнению критика, певица не совпадает с типажом героини.
Также можно предположить, что звезда нападает на Соседова для того, чтобы поддерживать интерес зрителей к шоу "Суперстар! Возвращение". Ведь роль на проекте – защищать участников. Она резко реагирует, если кого-то из выступивших начинают критиковать.
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