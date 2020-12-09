Перенесшая операцию на лице дочь Гузеевой сразила поклонников внешним видом

Недавно в своем блоге Ольга поделилась интересными кадрами. На фото бросается в глаза нос девушки, который распух и перевязан, очевидно, после хирургического вмешательства. Никаких комментариев на эту тему дочь звезды не дала, однако существует предположение, что она испытывала проблемы с дыханием, а потому решила исправить носовую перегородку.
Всего Ольга Бухарова выложила два фото. На первом она приветствует подписчиков из лечебного учреждения, а на втором лежит дома. СМИ сообщают, что девушка, скорее всего, уже идет на поправку.
Напомним, дочь Ларисы Гузеевой никогда не была простым ребенком. Ранее Ольге диагностировали тератому яичника. "В этом новообразовании находят волосы, ногти, хрящи. Не самая приятная вещь. Я попросила врачей мне показать ее после удаления, но они отказались", – рассказывала дочь звезды. Подобное образование говорит о том, что в утробе матери более сильный эмбрион поглотил более слабого. Когда об этом узнала Лариса Гузеева, она была поражена тем фактом, что, фактически, у нее могло быть двое детей. Образование удалили, однако после у Ольги возникла киста.
После операции у дочери Гузеевой наступил непростой период: она перенесла депрессию, резко набрала вес, мучалась головными болями и бессонницей. Сейчас Ольга учится любить себя.
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