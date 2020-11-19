"Такой пухлик": Гузеева показала свою вторую дочь

Ведущая шоу "Давай поженимся" часто компрометирует публику и привлекает внимание к своей персоне. На этот раз она рассказала о своем теплом отношении к девушке, которую считает дочерью.

Лариса Гузеева опубликовала в своем "Инстаграм" фото невестки Анны и рассказала, что у нее родственные отношения с девушкой. Ведущая настолько сильно привязалась к своей снохе, что считает ее своей дочерью. Отметим, что у Ларисы Гузеевой есть взрослый сын и дочь. Младшую дочь Ольгу Бухарову она родила в 2000 году.

В свежей публикации Лариса Гузеева показала фото, на котором жена ее сына предстала рядом с Ольгой. "Дочь Оля и дочь Аня", – написала она. На втором фото Гузеева показала фото, на котором ее невестка спит рядом с собакой Марли. Она отметила, что это те, кто делают ее счастливой.



"Такой хороший пухлик, с ним так тепло и уютно спать", – написал фолловер.

Некоторые признались, что даже не знали, что у ведущей и Анны такие теплые отношения. Ведь Гузеева почти никогда о ней не рассказывала. Также фото отметили коллеги Ларисы Гузеевой. В комментариях комплименты ей написали Алика Смехова и другие звезды.

Лариса Гузеева трижды была замужем. Ее сын, Георгий Толордава, родился во втором браке в 1991 году от телередактора Кахи Толордава.

Юноша женился в 2018 году на девушке Анне, с которой долго встречался. Их свадьба состоялась в Грузии, на Родине отца.