Это была Маша: в деле о передозировке виагрой Алибасова всплыл новый фигурант

Неделю назад продюсер Бари Алибасов попал в больницу с передозировкой виагрой. Сын продюсера считал, что его отец мог перепутать дозу препарата. Однако теперь всплыли новые возможные причины произошедшего.

Передозировка виагрой у Бари Алибасова могла произойти из-за обезьяны Маши, которая живет в квартире продюсера. Животное могло перепутать бутыльки с лекарством или подмешать препарат в таблетнице хозяина. О такой версии рассказал пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

Он отметил, что после наблюдения за поведением макаки выяснилось, что она частенько делает такое. Уже после того, как Бари Алибасова госпитализировали, макака Маша опять перемешала таблетки у него дома.

"Именно поэтому в некоторых отсеках таблеток и капсул было в несколько раз больше, чем надо, в некоторых меньше. Также туда попали таблетки, которых там быть не должно", – приводит слова Горжанкина РЕН.

Сейчас Бари Алибасов чувствует себя гораздо лучше, его уже выписали из клиники. По словам пиарщика продюсера, в крови Алибасова кроме виагры было много других препаратов, что также подтверждает его версию о проделках обезьяны.

Напомним, 3 декабря стало известно, что продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали из-за передозировки виагры. У него повысилось давление, после чего близкие вызвали скорую. Врачи приняли все необходимые меры и решили увезти Бари Алибасова в больницу.

Ранее Бари Алибасов рассказал, что скоро снова станет папой. Его новая возлюбленная, массажистка Вика, якобы беременна от него.