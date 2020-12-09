"Я в шоке": Фадеева изолировали из-за подозрения в страшном заболевании

Шоумен поинтересовался у подписчиков своего инстаграм-аккаунта, как они планируют праздновать Новый год.
В комментариях Максим Фадеев раскрыл информацию о том, что он, судя по всему, будет отмечать праздник в одиночестве – если у него подтвердится заражение опасной болезнью. "Надеюсь, пронесет!", – поделился продюсер.
Кроме того, Максим Фадеев признался в том, что его посадили на карантин. Музыкант рассказал, что не ожидал такого поворота. "Еще 14 дней сидеть… Я в шоке", – сообщил он. Фолловеры посочувствовали звезде. Некоторые подписчики упрекнули его за фото, на котором он позирует в меховой шубе.
Максим Фадеев решил успокоить сердобольных, ответив на комментарий адвоката Сергея Жорина. Он отметил, что это "обычная синтетика за 4 000 рублей".
Как писали "Дни.ру", в самом начале пандемии коронавируса продюсер высказался насчет эпидемии. По версии знаменитости, ковид является наказанием за грехи, и в качестве аргумента вспомнил эпизод из Библии. Пандемия напомнила ему случай с Моисеем в Египте, когда Фараон отказывал ему в его просьбах. И тогда всевышний слал кару.
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