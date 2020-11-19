"Дефицит человека": Истощенный Фадеев пожаловался поклонникам на жизнь

Максим Фадеев все больше поражает изменениями всех. В этом году он похудел практически на 100 килограммов и сделал это, к сожалению, не ради подтянутого тела, а по медицинским показаниям.

Действительно, многие артисты и поклонники пытались выяснить, что помогло Фадееву избавиться от лишнего веса. Сначала продюсер отвечал, что секрет в китайских специалистах, которые помогали ему все это время, а затем сообщил, что напишет книгу, как только добьется идеального результата.

В итоге, Максим Фадеев не выдержал натиска интересующихся и все же слегка прояснил ситуацию. Он рассказал, что у всех врачей свои методики, но они стоят больших денег. Его методика совершенно не предполагает никаких таблеток, мучений и отказа от всего. По словам продюсера, диета очень проста: нужно правильно ее расписать, а далее – наличие воды определенной температуры и определенных продуктов. Продюсер заинтриговал всех.

Видимо, Фадеев и правда очень успешен в работе над собой. Поклонники и журналисты отмечают, что его лицо похудело настолько сильно, что это несложно увидеть даже за фирменной бородой.

Вчера в социальной сети Максим пожаловался подписчикам на пандемию. Он объяснил, что, по его мнению, этот временной период правда разрушил огромное количество бизнесов, но существует и серьезная кадровая проблема. Продюсер рассказал, что делал большое количество попыток в надежде отыскать "единомышленников и романтиков", но нынче наблюдается "дефицит человека". Однако подписчики заверили его, что еще не все потеряно, со временем он найдет то, что искал.

