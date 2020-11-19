"Дефицит человека": Истощенный Фадеев пожаловался поклонникам на жизнь

Действительно, многие артисты и поклонники пытались выяснить, что помогло Фадееву избавиться от лишнего веса. Сначала продюсер отвечал, что секрет в китайских специалистах, которые помогали ему все это время, а затем сообщил, что напишет книгу, как только добьется идеального результата.
В итоге, Максим Фадеев не выдержал натиска интересующихся и все же слегка прояснил ситуацию. Он рассказал, что у всех врачей свои методики, но они стоят больших денег. Его методика совершенно не предполагает никаких таблеток, мучений и отказа от всего. По словам продюсера, диета очень проста: нужно правильно ее расписать, а далее – наличие воды определенной температуры и определенных продуктов. Продюсер заинтриговал всех.
Видимо, Фадеев и правда очень успешен в работе над собой. Поклонники и журналисты отмечают, что его лицо похудело настолько сильно, что это несложно увидеть даже за фирменной бородой.
Вчера в социальной сети Максим пожаловался подписчикам на пандемию. Он объяснил, что, по его мнению, этот временной период правда разрушил огромное количество бизнесов, но существует и серьезная кадровая проблема. Продюсер рассказал, что делал большое количество попыток в надежде отыскать "единомышленников и романтиков", но нынче наблюдается "дефицит человека". Однако подписчики заверили его, что еще не все потеряно, со временем он найдет то, что искал.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Форум
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Почему женщины сейчас доминируют?
Ищу богатую девственницу где есть такие?
Кастовые отношения