"Изменяет жене": Фадеев признался в любви сексапильной блондинке

Продюсер сделал откровенное поздравление. Максим Фадеев выразил чувства к эффектной девушке.

Продюсер написал теплые слова молодой фаворитке в честь ее дня рождения. Максим Фадеев разметил их в инстаграм-канале и добавил к тексту фотографию привлекательной белокурой красотки. Мужчина пояснил, что пост адресован певице Manchzz.

"Ты все знаешь! Я с тобой! И мы скоро! I Love You!", – выразился Фадеев. Он добавил в текст эмодзи в виде красного сердца.

Поклонники продюсера были удивлены его публикацией. Многие намекнули ему на неверность, так как у знаменитости есть жена Наталья. "Скоро на Первом. Фадеев изменяет жене и понеслось....", "Вразуми вас бог, Максим.. Уважала вас раньше (((", Жене нравится Ваше поздравление? Как-то не кошерненько звучит", – заявили пользователи Сети. Максим Фадеев не стал пояснять заинтересованным фанатам своего отношения к новой музе.

Певицу Manchzz, которую так трепетно поздравил Максим с праздником, зовут Марией. Она начала вокальную деятельность не случайно – долгое время девушка была связана с музыкой. Пять лет Мария училась танцевать, а затем проявила себя в качестве диджея. Когда девушка сводила чужие песни, она поняла, что хочет строить карьеру артиста и стала певицей. Новоявленная звезда записала песню "Party" при поддержке Максима Фадеева.