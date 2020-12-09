"Джигарханяна можно было спасти": Цымбалюк-Романовская сделала сенсационное заявление

Все случилось практически месяц назад, но скандал вокруг смерти артиста не утихает. Недавно вопросов стало еще больше: 7 декабря вышел очередной выпуск шоу "Эмпатия Манучи", где Евгений Петросян резко прокомментировал ситуацию. Он заявил, что артист умирал в жутких страданиях, потому что окружающие его люди не ухаживали за ним. Также он упомянул, что у Джигарханяна был сахарный диабет. По словам юмориста, Армен Борисович не получал необходимых медикаментов.
В поддержку Евгения Петросяна высказалась бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская. Она дала официальный комментарий и закрепила его у себя в "Инстаграм". Виталина утверждает, что Армен Борисович не был никому нужен, а она несколько лет всячески пыталась привлечь внимание к этому вопросу, но ее никто не слушал. "Нужны были наши деньги и наше имущество. Армен Борисович Джигарханян, как человек, никому не был нужен", – рассказала она.
Также пианистка упомянула, что причиной смерти звезды стало заражение крови в результате сепсиса. "Это бывает только в том случае, когда за человеком вообще не ухаживают. Можно было его спасти, он мог жить в более человеческих условиях", – утверждает Цымбалюк-Романовская.
Она уверена: все только и хотели посадить ее в тюрьму, а про Джигарханяна забыли. "Вместо этого стоило бы позаботиться о здоровье народного артиста Советского Союза", – считает она.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Подросток
Вам делают комплименты?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Отношения с армянкой
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но