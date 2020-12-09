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"Джигарханяна можно было спасти": Цымбалюк-Романовская сделала сенсационное заявление

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
14 ноября скончался Армен Джигарханян. По официальным данным, смерть великого артиста наступила вследствие полного отказа почек. Также уточнялось, что его последние дни прошли на аппарате жизнеобеспечения.
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Все случилось практически месяц назад, но скандал вокруг смерти артиста не утихает. Недавно вопросов стало еще больше: 7 декабря вышел очередной выпуск шоу "Эмпатия Манучи", где Евгений Петросян резко прокомментировал ситуацию. Он заявил, что артист умирал в жутких страданиях, потому что окружающие его люди не ухаживали за ним. Также он упомянул, что у Джигарханяна был сахарный диабет. По словам юмориста, Армен Борисович не получал необходимых медикаментов.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

В поддержку Евгения Петросяна высказалась бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская. Она дала официальный комментарий и закрепила его у себя в "Инстаграм". Виталина утверждает, что Армен Борисович не был никому нужен, а она несколько лет всячески пыталась привлечь внимание к этому вопросу, но ее никто не слушал. "Нужны были наши деньги и наше имущество. Армен Борисович Джигарханян, как человек, никому не был нужен", – рассказала она.

Также пианистка упомянула, что причиной смерти звезды стало заражение крови в результате сепсиса. "Это бывает только в том случае, когда за человеком вообще не ухаживают. Можно было его спасти, он мог жить в более человеческих условиях", – утверждает Цымбалюк-Романовская.

Она уверена: все только и хотели посадить ее в тюрьму, а про Джигарханяна забыли. "Вместо этого стоило бы позаботиться о здоровье народного артиста Советского Союза", – считает она.


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Автор: 9 декабря 2020, 11:36 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
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Цы влезла в жизнь А.Б., значит, он ей поверил. Значит, должна была нести ответственность за их совместную жизнь именно она. Но таких искренних помыслов у неё не было. Были только одни-корыстные. Улыбки на людях-для отвода глаз. А сама всё, что могла, гребла и гребла только в пользу своей семейки. Было мало з/платы - подтолкнула к разводу путём подачи иска, подписанного по ген. доверенности от А.Б.юристом, о котором было заявлено, что подала Власова. А она и не собиралась разводиться. Она ждала, когда прозреет. И всё, что поделил с женой А.Б., прикарманила. Вопрос- она могла не воровать это?
ГостьЯ
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Наши деньги и имущество... Каково, а? Цымбалина вообще-то к этому имуществу никаким боком. Работница великая, только языком чесать и врать напропалую.
Гость
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Мы посчитали, сколько скрытых камер видеонаблюдения ты установила, в целях слежки за А.Б. В его кабинете-это раз. В его машине-это два. да еще и всё записывала, фиксировала, фотографировала на свой телефон. Зачем такой "заботливой" собирать такое досье на человека?
Гость
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Цы, ты уже медицинское светило? А еще у тебя и музыкальные таланты, певческие, скандальные (сколько за шоу и за интервью срубила бабла?)..А в основе всего этого- криминальные способности. Особые криминальные способности.
Гость
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Поэтому и женился на молодой? Как просто судит, а не нравится когда о нем говорят
Гость
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Как это-нужны были деньги, наше имущество? говори прямо, кому были нужны! Не надо намекать, пианистка. Никому нажитое его многолетним трудом, кроме тебя, не было нужно. Как же тебя до сих пор земля носит..
Гость
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ОООО!!!!!!!!!!!!!!!!
воровка ещё и профессор медицины. У джигарханяна были лучшие врачи и медсёстры. ЦЫ БУДЕТ ПИАРИТСЯ НА ПОКОЙНОМ ВЕСЬ ОСТАТОК СВОЕЙ НИКЧЁМНОЙ ЖИЗНИ. ОНА УБИЙЦА.
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