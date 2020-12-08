"Каждый год оно и то же": Надежду Михалкову раскритиковали за скупой подарок брату

Актриса Надежда Михалкова родилась в большой звездной семье. Ее отец режиссер Никита Михалков. Девушка решила пойти по отцовским стопам и тоже подалась в киноиндустрию и стала актрисой. Она снялась уже в десятках картин.
Также у Никиты Михалкова есть сын Артем. Он тоже стал не только актером, но и режиссером. На днях он отметил день рождения. Надежда Михалкова тепло поздравила любимого брата. Она опубликовала фото, на котором предстала с сестрой и братом в ресторане. "Артем Никитич, ты лучший брат", – написала Надежда Михалкова в своем "Инстаграм".
Поклонники присоединились к поздравлениям, однако кое-кто заметил, что Надежда Михалкова скупа на поздравления и неоригинальна в своих публикациях. "Почему вы каждый год одно и то же фото публикуете?" заметила наблюдательная подписчица.
Стоит отметить, что в отличие от других членов семьи, Артем не ведет аккаунты в соцсетях и нечасто выходит в свет. Недавно он отдыхал с сестрами за границей.
Ранее "Дни.ру" писали, что бывший муж актрисы Надежды Михалковой, режиссер Резо Гигинеишвили подтвердил слухи о разводе с Надеждой Оболенцевой. Об их расставании заговорили еще летом.
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