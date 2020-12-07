После слухов о скорой свадьбе Бузова показала страсть с молодым избранником

Ольга Бузова после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым уверяла, что не будет афишировать свою личную жизнь. Однако после встречи с Давидом Манукяном артистка все же решила не скрывать счастье.

Каждое седьмое число каждого месяца пара отмечает годовщину. В ноябре ребята устроили романтическое свидание с видом на Кремль. Как оказалось, праздник организовала именно Ольга Бузова. Она пригласила Давида Манукяна на роскошный ужин. Для влюбленных играла живая музыка, а все происходящее снимали видеографы.

В декабре исполнительница поделилась готовым видео в личном блоге. Она рассказала, что для нее этот день особенный, потому что любовь – самое важное, что есть в ее жизни. На черно-белых кадрах пара страстно целуется и обнимается, а также танцует под звуки саксофона.

Поклонники неоднозначно отреагировали на видео Ольги Бузовой. Многие посмеялись над тем, что девушка делится столь интимными подробностями личной жизни, тем более после обещаний не делать из своих отношений реалити-шоу.

"А мне показалось, что она ему предложение сделала (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я решила не рассказывать о своей личной жизни, Тем временем 😂", "Мне кажется они тайно поженились", "Показуха просто по всём🤦🏻‍♀️ ужас какой-то. никакой скромности, интимности, ничего ДЛЯ ДВОИХ", – написали в комментариях.

Напомним, Давид Манукян младше Ольги Бузовой на семь лет. Парень делает успешную карьеру в шоу-бизнесе – уже успел записать несколько хитов с Филиппом Киркоровым и другими звездами отечественной эстрады. Некоторые уверены, что роман с ведущей "Дома-2" ему нужен исключительно в целях пиара. Впрочем, несмотря на это, пара регулярно подогревает слухи о скорой свадьбе. Например, недавно рэпер заявил, что мечтает о ребенке от Ольги Бузовой.