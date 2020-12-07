"Внешний вид ужасает": народ в шоке от обезображенной фигуры Ани Лорак

Фестиваль "Песня года", который состоялся на днях, – особенное событие для Каролины Куек (Ани Лорак), ведь она с детства мечтала удостоиться одноименной награды. Стилисты подобрали артистке роскошный наряд для выступления, чтобы она уж наверняка сорвала овации и забрала заветную статуэтку. Но поклонники лишь раскритиковали внешний вид певицы.

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