"Внешний вид ужасает": народ в шоке от обезображенной фигуры Ани Лорак

На днях Ани Лорак появилась на фестивале "Песня года". Народная артистка Украины представила одну из своих новых песен. Выступление певицы покажут в эфире телеканала "Россия 1" в новогодние дни, а пока она лишь похвасталась кадрами с мероприятия.
На опубликованных в "Инстаграм" снимках Ани Лорак запечатлена на сцене и за кулисами. Подписчики смогли разглядеть наряд, в котором артистка выступала, и вынесли вердикт: костюм обезобразил красивую фигуру певицы. Они обратили внимание на неестественную линию талии и бедер.
По мнению поклонников, Ани Лорак пора сменить стилиста. "Внешний вид ужасает", "Такую фигуру одеть в это – преступление", "Стремный прикид", – процитировал фолловеров Пятый канал.
Напомним, ранее Ани Лорак была замечена на вечеринке Филиппа Киркорова. Организатора и гостей этого мероприятия раскритиковали за "пир во время чумы". В разгар пандемии коронавируса они, судя по фото, не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию, как того требуют власти.
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