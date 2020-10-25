"Стиль пенсионерки": Новый образ Ани Лорак всполошил россиян

Ани Лорак сфотографировалась в экстравагантном наряде. Новый имидж звезды поразил пользователей Сети.

Певица поделилась с фанатами новыми снимками в своем инстаграм-канале. На фотографиях звезда приняла необычный образ. В наряде Ани Лорак совместила сразу несколько гламурных предметов гардероба.

42-летняя артистка надела укороченный топ и черные кожаные брюки-клеш. Изюминкой образа стал золотой бомбер объемного кроя. Образ дополнили цепь на шее и большая сумка из глянцевого материала с тиснением под кожу крокодила. Русые волосы знаменитость уложила легкими волнами.

Подписчики Ани Лорак удивились ее неожиданному наряду. Многие решили, что звезда выбрала неудачный образ, который ей не подходит. "Что за стиль? Я всегда любовалась вашим стилем и с нетерпением ждала новых фото, теперь это какой то кошмар", "Вся блестящая, стиль пенсионерки", "Вам нужен стилист", – написали пользователи Сети. Звезда проигнорировала критику в свой адрес и ничего не ответила на комментарии хейтеров.

Как писали "Дни.ру", состояние лица певицы обеспокоило ее фанатов. Поклонники артистки решили, что она переборщила с пластическими операциями и стала похожей на куклу из пластилина. Пользователи Сети посоветовали Ани Лорак перестать копировать внешность популярных девушек из мира шоу-бизнеса.