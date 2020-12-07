Наш папа там остался: Ксения Бородина с детьми спасалась бегством от пожара

На днях в доме звездного семейства произошло ЧП. Все дело в том, что когда грянули первые морозы, на систему отопления в частном доме легла повышенная нагрузка. В результате котел не выдержал и загорелся.
Ксения Бородина могла остаться без крыши над головой. Она не могла рисковать жизнью своих детей, поэтому приняла решение срочно покинуть дом. Ведь в любой момент в частном доме с автономной системой отопления мог произойти пожар.
Чтобы избежать страшного, Ксения Бородина и две ее дочки на время съехали из аварийного дома в московский отель. Об этом приключении телеведущая рассказала в своем "Инстаграм".
"У нас загорелся котел. Слава Богу все живы и здоровы, но мог случиться пожар. Горячей воды дома нет... Папа остался дома", – написала Ксения Бородина.
Она подчеркнула, что не понимает, как подобное могло случиться, ведь они устанавливали самую лучшую систему отопления. Теперь муж Ксении Бородиной Курбан Омаров в одиночестве борется с поломкой в доме. При таком морозе в здании ужасно холодно, добавила обеспокоенная Ксения.
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