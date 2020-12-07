Вскрылась роковая роль Алибасова в связи Пугачевой с новым любовником

Ветеран группы "На-На" Владимир Политов празднует юбилей 50 лет. Главный герой эпического клипа "Фаина" вспомнил другой свой день рождения, на котором вершились судьбы великих исполнителей.

С самого основания первого в России бойз-бэнда в 1989 года Владимир Политов стал. главным его секс-символом. Сегодня группа не собирается сходить с дистанции и активно развивает свою творческую деятельность.

В этом году из-за пандемии коронавируса юбилей Владимира Политова вместо концерта в Кремле превратился в квартирную посиделку с друзьями, пишет "МК". Тем не менее, праздник удался. В свой юбилей артист вспомнил былое. Как выяснилось, однажды у него случился судьбоносный, насыщенный яркими впечатлениями день рождения. Это был 1993-й год. День рождения Владимир Политов отмечал в ресторане "Каретный ряд". На праздник пришли Алла Пугачева со своим любовником, певцом Сергеем Челобановым, и Филип Киркоров.

Тогда у руководителя коллектива "На-На" Бари Алибасова появилась идея поженить Пугачеву и Киркорова. Все шутили и смеялись насчет этого шуточного предложения. А потом все так и случилось. "Алибасов до сих пор уверен, что это его заслуга и провидение…" – сказал Политов. Так новым любовником, а потом и мужем Пугачевой стал король российской поп-эстрады.

На тот момент отношения Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова уже портились. В окружении артистов понимали, что дело идет к расставанию. В тот роковой день рождения Пугачева удивила именинника неожиданным сюрпризом, от которого Политов был в шоке.



"Алла с Челобановым приехали и говорят: "Володь, мы решили подарить тебе машину". Я опешил, конечно" – рассказал Политов.

После многозначительной паузы выяснилось, что артисты подарили другу сувенирную машинку.