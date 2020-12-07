Появились сведения о похоронах отравившегося Алибасова: В гробу со стеклянной крышкой

Стоит напомнить, что шоумен является президентом союза профессиональных ритуальных агентов НКО "СПРА". По словам знаменитости, Бари Алибасов так часто чем-нибудь травится, что рано или поздно его здоровье все же не выдержит – все-таки создателю группы "На-На" уже 73 года. "От передозировки виагрой реально можно умереть!" – считает Стас Барецкий.
Шоумен предположил, что Бари Алибасов просто случайно перепутал валидол с препаратом для улучшения потенции. Представитель ритуальной сферы услуг отметил, что для продюсера такие ошибки не редкость, ведь несколько лет назад он уже ошибся бутылкой, выпив "Крота".
Стас Барецкий заверил родственников артиста, что в случае необходимости, готов взять на себя все траты, связанные с погребением. "Готов похоронить Бари Каримыча на любом кладбище Москвы и Подмосковья полностью бесплатно", – отметил шоумен.
Также артист рассказал, какими видит похороны продюсера. Он заявил, что даже представил себе Бари Алибасова в определенном гробу – со стеклянной крышкой.
"Я называю его "Спящая красавица", – поделился Стас Барецкий.
При этом шоумен выразил надежду, что артист все же выкарабкается после передозировки виагры, а его услуги еще долго не понадобятся. Также он заявил, что собирается поработать с Бари Алибасовым на съемочной площадке.
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