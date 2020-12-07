Дочь плюнула Киркорову в душу: Пусть один мучается

В минувшие выходные король поп-музыки отпраздновал 9-летие наследницы Аллы-Виктории. В честь важной даты артист закатил грандиозную вечеринку, на которой собрал всех звезд отечественной сцены. Среди приглашенных заметили Николая Баскова, Андрея Малахова, Ани Лорак, Ольгу Бузову и многих других.
Правда, судя по фотографиям, дочь Филиппа Киркорова не была в восторге от торжества, ведь вместо того, чтобы играть с друзьями, ей пришлось фотографироваться с именитыми гостями. На следующий день после праздника в беседе с певицей Жасмин девочка заявила, что не собирается идти по стопам отца и не планирует карьеру в шоу-бизнесе. Алла-Виктория мечтает стать архитектором!
"Пусть папа сам мучается", – отметила дочь Филиппа Киркорова. Напомним, всю свою жизнь девочка живет под прицелом фотокамер – вероятно, она слегка подустала от внимания прессы. Также недавно артист рассказал, что у наследницы есть талант художника, не исключено, что девочка захочет связать будущую профессию с рисованием. Также король поп-музыки заявил, что будет рад помочь малышке, если она все же захочет выступать на сцене.
Филипп Киркорова, несмотря на плотный график, старается проводить с детьми достаточно времени. Он часто берет их с собой в путешествия и рабочие поездки. В начале учебного года артист заявил, что перевел наследников в новую школу, так как хочет, чтобы малыши получили все самое лучшее.
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