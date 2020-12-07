"Я отключилась": переломанная Бузова поведала о роковом номере

Ольга Бузова долгое время не комментировала происходящее, однако вчера все-таки опубликовала пост, где ответила на все волнующие поклонников вопросы. Она прикрепила видео с последним номером на льду. Артистка рассказала, что этот выход явился для нее самым тяжелым. Бузова упомянула, что съемки программы прошли три недели назад, и тогда она обсуждала свои эмоции только с близкими, "была истощена морально и физически".



Оказалось, именно во время подготовки этого номера Ольга узнала о тяжелом состоянии своей сестры. "Я просто находилась в состоянии шока, и не могла ни о чем другом думать, кроме, как о том, как помочь Анечке", – рассказала звезда. Через пару дней на тренировке стало плохо ей самой: "Я не почувствовала, что мои боли в рёбрах стали усиливаться, спасаясь обезболивающими. Я не думала тогда о себе, но организм не выдержал. Я отключилась прям на льду", – поделилась певица. Позднее ей сообщили диагноз, и она пришла в полную растерянность.

Однако Ольга Бузова рассказала, что в тайне от всех приняла решение выйти на лед, чтобы показать, что любовь, вера и надежда спасают в любых ситуациях. "Я расправила свои "сломанные" крылья", – поэтично высказалась звезда. Она посвятила этот номер своей сестре Анне Бузовой, упомянув, что любит ее, и они вместе пройдут через все. Также звезда сердечно поблагодарила поклонников за поддержку и участие.





