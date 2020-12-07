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"Или пошлет, или откажет": Кравец о тяжелом характере Баталова

Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Со дня смерти Алексея Баталова прошло три с половиной года. А его имя до сих пор не сходит из заголовков новостей. Увы, сегодня в основном оно мелькает в скандальной хронике.
прочитано 850 раз

"Я несколько раз пересекалась с Алексеем Владимировичем на фестивалях и премьерах, – утверждает актриса и певица Алена Кравец. – Мы не дружили, конечно, и даже знакомы близко не были, но однажды на каком-то мероприятии он мне сказал, что я очень красивая".

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По рассказам знаменитых коллег Алена знает, что Баталов был непростым человеком. "Если он много лет почти не общался с родной дочерью от первого брака, никогда в жизни не видел ни свою дочку, ни правнучку, то это о чем-то говорит", – полагает Кравец.

Она уверяет, что при ней в артистическом кругу о высоких моральных качествах Баталова не говорили – только о его гениальных работах в кино. "Многие годы он являлся секретарем правления Союза кинематографистов СССР, – говорит Кравец. – Но старые актеры вспоминают, что предпочитали к нему не обращаться за помощью – или пошлет, или откажет. Поэтому я бы не делала из него святого".

Напомним, у Алексея Баталова были проблемы с сосудами. Во время очередного обострения болезни в январе 2017 года он упал дома и сломал шейку бедра правой ноги, а после операции он уже не покидал стены больницы вплоть до своей кончины. Артист умер во сне, в 6 часов утра 15 июня 2017 года, на 89-м году жизни.

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Автор: 7 декабря 2020, 09:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Да уберите уже эту прошмандовку, не марайте имя Баталова этой силиконовой эскортницей!!!!
Гость
Ответить
Кравец ? А кто она такая , чтобы давать оценку великому Алексею Баталову?
1

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