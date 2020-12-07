Истратила свой ресурс: Соседов врезал молодящейся Пугачевой

Сергей Соседов рассказал, что задумался о будущем современной эстрады и пришел к неутешительным выводам. Он уверен: у популярных сегодня артистов нет никаких шансов остаться в истории. В пример он решил привести Аллу Пугачеву.
По мнению критика, у каждого человека есть свой "физический ресурс", а талант исполнительницы уже "иссякает", так как свой ресурс она "истратила". "Они реально думают, что в 70 они еще могут. А уж если сделали операцию пластическую, и она ходит как девочка на тонких ножках – она вообще думает, что ей 18", – высказался Соседов.
Также в этом обсуждении Сергей не обошел стороной Лолиту Милявскую, Диму Билана и Сергея Лазарева. Он рассказал, что артисты просто "доработают свой век", а потом силы "иссякнут", выступлений у исполнителей больше не будет, но будет состояние. По мнению, критика, жить они будут широко, а потом просто завершат карьеру. "Будут ходить смешить людей в старости. С палочкой будут выходить немощные и говорить, что они еще ничего", – предположил Соседов.
В целом, критик убежден, что "в бессмертии останутся только гении". Однако, по его мнению, они никак не пересекаются с современными музыкальными деятелями нашей страны.
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